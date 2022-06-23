أسعار الذهب اليوم في مصر 23-6-2022.. وثبات عيار 21

استقرار جديد في نهاية التعاملات سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-6-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر، لليوم الثاني على التوالي ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1006 جنيهات لكل جرام بعد ثبات السعر في البورصة العالمية.

وأعلن البنك المركزي المصري ثبات سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، ولم يتغير سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، مع توقعات بهبوطه غدا في التعاملات، بالتزامن مع انخفاض الطلب على المعدن الأصفر في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اي تغيرات في المستوي ليسجل العيار أقل بيعا نحو 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيهات)

واستقرت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1006 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (863 جنيهًا)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر فقد سجل استقر ايضا ليبلغ 863 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 8048 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1837 دولارًا للاوقية ، في ظل تذبذب الاسواق العالمية تأثرا بتغيرات في سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي.