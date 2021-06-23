أسعار الذهب اليوم في مصر 23-6-2021 وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-6- 2021، بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع استمرار سعر أوقية الذهب الصعود عالميا في تعاملات بورصة المعادن.

وصعدت أسعار الذهب في مصر بقيمة 3 جنيهات ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 774 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت 771 جنيها ، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

تنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (884 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الآن ليسجل 884 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (774 جنيها)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 774 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (663 جنيهًا)

وتحرك سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو الصعود بشكل ملحوظ ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6192 جنيها)

وارتفع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6192 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27404 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1793 دولارًا.

هبوط عائد السندات الأمريكية يرفع سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب في مصر اليوم مدعوما بصعوده العالمي بعد استغلال المعدن الأصفر لهبوط عائد السندات الأمريكية ليعود إلى جذب المستثمرين عالميا للاستثمار في الملاذ الآمن بالتزامن مع صعود سعر البترول عالميا مما يزيد الطلب على الذهب.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.