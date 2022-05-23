أسعار الذهب اليوم في مصر 23-5-2022.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

انخفاض جديد خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في سعر الذهب اليوم عالميا ، ويتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 23-5-2022 في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغه المحلية في مصر لليوم الاول بعد هبوط الأوقية منتصف التداول بقيمة 10 دولار عالميا.

وعلمت “المال” من مصدر بشعبة الذهب ، ان هبوط السعر عالميا ساهم في انخفاض الذهب محليا نحو 10 جنيهات في التعاملات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1055 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم التى سجلت 1065 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب جديد

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 23-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 10 جنيهات مساء اليوم ، ليسجل 1205 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع ملحوظ على مدار التداول بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1055 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 910 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها ليتراجع ويسجل 8440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37355 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1852 دولار علي مدار التعاملات اليوم وامس.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من ذهب لجني الارباح وتراجع سعر الدولار عالميا.