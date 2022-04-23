أسعار الذهب اليوم في مصر 23-4-2022.. وثبات عيار 21 مساء

أنهت البورصات العالمية للذهب تعاملاتها الأسبوعية علي ثبات في سعر الذهب اليوم للأوقية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-4-2022 نهاية تعاملات اليوم المسائية في محال الصاغة على مستوي الجمهورية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب سعر الدولار.

ومازالت أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل مستويات مرتفعة، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1090 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم ، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1246 جنيها)

وشهد سعر الذهب في السوق المحلية ثباتا طوال اليوم ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 ، عند نفس المستوي ليسجل 1246 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1090 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقراره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1090 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (935 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأرخص تكلفة أي تغير على مدار اليوم 935 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8720 جنيها )

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 8720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلى.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 الذي سجل نحو 38688 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليستمر عند 1.246 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار خلال التعاملات اليوم نحو 1935 دولارًا ، ليجبر أسعار الذهب بمصر على الثبات المتواصل.