أسعار الذهب اليوم في مصر 23-4-2021.. وثبات عيار 21 بمنتصف التعاملات

واصل سعر أوقية الذهب عالميًّا حالة من الثبات، لليوم الثاني على التوالي، فى بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-4-2021، بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية. ولم تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الآن أى تغير بشكل ملحوظ ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 780 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية، أمس، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشرالمال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-4-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 900 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (780 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 780 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (666 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6240 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27464 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1784 دولارًا ببداية التعاملات.

تذبذب سعر الذهب في مصر وسط توقعات بصعوده

فيما أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الذهب اليوم يشهد تذبذبًا واستقرارًا في التعاملات؛ على خلفية صعود وهبوط أوقية الذهب ببورصة المعادن، وسط توقعات بصعود في سعر المعدِن الأصفر عالميًّا ومحليًّا مدعومًا بهبوط سعر الدولار الأمريكي.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.