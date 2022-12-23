أسعار الذهب اليوم في مصر 23-12-2022.. وعيار 21 يرتفع 20 جنيها

قفزت من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022 مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية، بالإضافة إلى تذبذب العرض والطلب في السوق المحلية.

ووفق منصة آي صاغة لتداول وبيع المجوهرات، فقد سجل سعر الذهب اليوم صعودًا بقيمة 20 جنيهًا للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوي الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي، الآن نحو 1740 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 1720 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب والدولار

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1990 جنيهًا)

وأشارت المنصة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 واصل صعوده، وهو الأعلى سعرًا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1990 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1740 جنيهًا)

وأضافت أن جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز أيضًا في التداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 1740 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1485 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا عند مستويات 1485 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13920 جنيهًا)

من جديد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ليبلغ 13920 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيهًا للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 61690 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.990 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1798 دولارًا.