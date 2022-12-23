أسعار الذهب اليوم في مصر 23-12-2022.. وعيار 18 يتراجع 50 جنيها للجرام

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022 الهبوط مجددا منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة تذبذب مستويات المعدن ، بالرغم من ثبات أوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول ليخسر المعدن حزء من مكاسبه القوية التى حققها على مدار الأسبوع.

وعلمت المال أن سعر الذهب اليوم هبط بنحو 50 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة وجزء من محافظات الوجه البحري نحو 1455 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 1505 جنيهات بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1945 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 24 منتصف تداولات اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليسجل 1945 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1700 جنيه)

وهبط من جديد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات المسائية ليبلغ 1700 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1455 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا نحو 1455 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13600 جنيه)

ولازال هناك تذبذب في سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد نحو 400 جنيها للجنيه ليسجل نحو 13600 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 60295 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.945 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار، بالتزامن مع ارتفا الأوقية حوالي 10 دولارات.