أسعار الذهب اليوم في مصر 23-11-2022.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات للجرام

أعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية استمرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-11-2022 في مواصلة الصعود بالسوق المحلية عن أعلى مستوى في التاريخ بعد صعود سعر الدولار في السوق الموازية، بالتزامن مع انخفاض الطلب بقوة على المعدِن الأصفر بكل المحالّ على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مسئول في الشعبة، لـ”المال”، إن سعر الذهب عيار 21 قفز بقيمة 10 جنيهات على مدار تعاملات اليوم، ليسجل العيار الأكثر مبيعًا نحو 1340 جنيهًا للجرام دون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته بين 50 و90 جنيهًا للجرام الواحد؛ على خلفية صعود سعر الدولار أمام الجنيه.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-11-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1531 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 على مدار تعاملات اليوم بنحو 10 جنيهات للجرام ليسجل حوالي 1531 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1340 جنيهًا)

فيما بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مستويات جديدة هي الأكبر على مر التاريخ ليصل إلى 1340 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1149 جنيهًا)

واستفاد أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بعد تحقيقه مكاسب 10 جنيهات للجرام الواحد، ليسجل 1149 جنيهًا دون مصنعية؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10720 جنيهًا)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباحه اليومية ليرتفع نحو 80 جنيهًا ويسجل مستوى 10720 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 47460 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.531 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.