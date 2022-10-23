أسعار الذهب اليوم في مصر 23-10-2022.. وعيار 21 يواصل ثباته

واصل اوقية الذهب تسجل ثباتها عالميا في بورصة المعادن مع توقف التداولات ، كما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 23-10–2022 في منتصف تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية وسط ترقب السوق لنتائج المؤتمر الاقتصادي المنعقد في الفترة من 23 وحتي 25 اكتوبر الجاري

ويرتفع الطلب على الذهب داخل السوق المحلي مع زيادة المعروض ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1114 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 23-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ثباتا متواصل على مدار اليوم الثاني خلال التعاملات الآن ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1114 جنيها)

كما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1114 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8912 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1654 دولار مع توقف التداول للاجازة الاسبوعية كما يترقب الاسواق القرارات الامريكية حول سعر الفائدة لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة الامريكية