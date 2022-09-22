أسعار الذهب اليوم في مصر 22-9-2022.. والجرام يفقد 22 جنيها بعد إعلان سعر الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-9-2022 بشكل كبير في التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية في مصر بعد إعلان البنك المركزي المصري ثبات سعر الفائدة في الأسواق مع هبوط طفيف في الأوقية عالميا بتعاملات البورصة العالمية للمعادن.

ووفقا لمحمد زويل أحد أصحاب محال الذهب، خسر جرام الذهب مساء اليوم أكثر من 22 جنيها، فيما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1138 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1160 جنيها، غير متضمنة المصنعية وسط توقعات بمزيد من الهبوط.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1295 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل عنيف خلال تعاملات اليوم، ليسجل 1295 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1138 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل عنيف على مدار اليوم خلال التعاملات ليبلغ 1066 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (962 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 962 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9104 جنيهات)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 176 جنيها ليتراجع ويسجل 9104 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40104 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.295 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1672 دولار علي مدار التعاملات اليوم وأمس.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر المعدن الأصفر عالميا بعد قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من ذهب للاستثمار في السندات الأمريكية بعد ارتفاع سعر الدولار عالميا.