أسعار الذهب اليوم في مصر 22-9-2021 .. عيار 21 يسجل 776 جنيها

سجلت أسعار أوقية الذهب ثباتا في تعاملاتها ببورصة المعادن العالمية وسط تذبذب لا يؤثر على الأسعار، ليستقر معه أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-9-2021 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية وسط هدوء في التعاملات.

وتسود حالة من الثبات بعد ارتفاع نحو 5 جنيهات على مدار الأسبوع، ليستقر بعد صعود، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 776 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. المشغولات الذهبية

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 22-9-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 887 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (776 جنيه)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 776 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (665 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل665 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6208 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27445 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 887 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1775 دولارًا.

وبالرغم من أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل حاليا مستوي منخفض الا ان ذلك لم يساهم في زيادة الطلب محليا ، في الوقت الذي يسجل الذهب تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.