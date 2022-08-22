أسعار الذهب اليوم في مصر 22-8-2022.. وعيار 21 يواصل خسائره

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم مع مطلع التداولات اليومية بالبورصة العالمية للمعادن ، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-8-2022 في نهاية التعاملات بسوق الصاغه المحلية في مصر بعد خسارة اوقية الذهب نحو 20دولار على خلفية صعود سعر الدولار الامريكي امام باقي العملات.

وانخفضت الأسعار محليا بنحو 4 جنيهات في التعاملات ، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1066 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1070 جنيها، غير متضمنة المصنعية ،ويتوقع البعض ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة حال تحرك سعر الدولار امام الجنية.

سعر الذهب في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1219 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الاقل مبيعا خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1219 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1066 جنيه)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل عنيف على مدار اليوم خلال التعاملات ليبلغ 1066 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (915 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 915 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8528 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 32 جنيها ليتراجع ويسجل 8528 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37789 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.219 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1736 دولار علي مدار التعاملات اليوم وامس.

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بتغير سعر المعدن الاصفر عالميا بعد قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من ذهب للاستثمار في السندات الامريكية بعد ارتفاع سعر الدولار عالميا.