أسعار الذهب اليوم في مصر 22-7-2022.. استقرار عيار 21

حافظ سعر الذهب اليوم علي ثباته عالميًا مع صعوبة توقع مسار المعدن الأصفر بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة، ليستقر أيضًا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-7-2022 بشكل متواصل نهاية التعاملات المسائية بمختلف محال الصاغة.

وشهد سعر جرام الذهب ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات اليوم، قبل أن يعاود الثبات مساءً، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 988 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيهًا)

ويواصل سعر جرام الذهب عيار 24 نفس مستوياته الصباحية ليستمر في مستوي الثبات الآن ليسجل 1130 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 988 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 988 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيهات)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7904 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35034 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار اليوم ليبلغ حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 1725 دولارًا فيما استقر مساءا وسط توقعات برفع الفيدرالى الامريكي سعر الفائدة على الدولار لمواجهة ارتفاع التضخم وزيادة اسعار السلع ولدعم جذب الاستثمارات في الدولار.