أسعار الذهب اليوم في مصر 22-7-2021.. وعيار 21 يسجل 788 جنيهًا

استقرار جديد خلال التعاملات والمبيعات تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-7-2021 بعد هبوطه في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، ليسجل ثباتًا في اليوم الرابع للتعاملات بالبورصة العالمية للمعادن مع ثباتًا في سعر أوقية الذهب.

وخسر جرام الذهب اليوم صباحًا نحو جنيهين قبل أن يشهد ثباتًا الآن في التعاملات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 788 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-7-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقرارًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (788 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 أي تغير بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 788 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (674 جنيهًا)

فيما استقر أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 674 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6304 جنيهات)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6304 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27930 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.