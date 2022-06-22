أسعار الذهب اليوم في مصر 22-6-2022.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

صعود جديد في سعر الذهب اليوم في تداولات البورصة العالمية للمعادن خلال ثالث أيام التداولات لتعاود معه أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-6-2022 الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع هبوط سعر النفط عالميًّا.

في السياق نفسه كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، أن سعر الذهب في مصر ارتفع نحو 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن 1007 جنيهات، بعد تسجيله صباحًا مستوى منخفضًا عند 1002 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب عيار 24 مكاسب جديدة نحو 6 جنيهات، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1007 جنيهات)

وأشار نجيب إلى أن جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الأعيرة بشكل كبير في التعاملات ليبلغ 1007 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (864 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه فى التعاملات الصباحية ليبلغ 864 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8056 جنيهًا)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 64 جنيها ليبلغ نحو 8056 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 35650 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما صعد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1838 دولارًا.

فيما قفزت مجددًا أوقية الذهب الصعود بعد هبوطها العنيف صباح اليوم بأكثر من 15 دولارًا لتستفيد منها أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل أعلى مستوى فى أسبوع.