اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 22-6-2021 وعيار 21 يسجل 771 جنيها

مع عدم تغير اوقية الذهب مع صعوبة توقع الاسعار
عمر سالم 4:04 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 4:04 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6- 2021، الاستقرار في منتصف التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية الآن ، مع ثبات أسعار أوقية الذهب الصعود بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في تعاملات بورصة المعادن عالميا وسط تذبذب بسيط وطفيف في السعر عالمياً مع التصريحات الامريكية حول السياسة النقديه للاقتصاد الامريكي.

وارتفع سعر الذهب صباح اليوم قبل ان يعاود الاستقرار الآن في التعاملات المسائية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر  انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيها للجرام، وهي نفس اسعاره خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لاخر.

اقرأ أيضا  الإطاحة بمشروبات الرعاة.. "يويفا" يقبل بيرة بوجبا ويتحفظ على كوكاكولا رونالدو
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 771 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل  660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6-2021 وعيار 21 يرتفع جنيهان

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيها)

وثبت سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6168 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27293 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1782 دولارًا.

اقرأ أيضا  التموين: تفعيل قانون 154 لضبط التجارة «الموازية» وتحويل 360 منشأة للمنظومة الرسمية

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

التأمين الصحي تعفي أصحاب الأمراض المزمنة من المساهمة في حزمة خدمات

منى عبدالباري 4:18 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

الجمارك تؤكد تحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق لسلع مستوردة (مستند)

السيد فؤاد 3:27 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

«خضر تراست للتكييف» تشارك في معرض «the big 5» السبت المقبل

محمد ريحان 2:34 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين تطالب بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات إلى نهاية العام

السيد فؤاد 2:17 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

«المراكز التكنولوجية» تنظم حفل ختام جائزة الابتكار الصناعي 2020.. وفوز 4 شركات

محمد ريحان 1:46 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: التكامل العربي الأمل في تجاوز الأزمات وتحويلها لفرص

محمد ريحان 1:22 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21