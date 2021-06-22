أسعار الذهب اليوم في مصر 22-6-2021 وعيار 21 يسجل 771 جنيها

مع عدم تغير اوقية الذهب مع صعوبة توقع الاسعار

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6- 2021، الاستقرار في منتصف التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية الآن ، مع ثبات أسعار أوقية الذهب الصعود بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في تعاملات بورصة المعادن عالميا وسط تذبذب بسيط وطفيف في السعر عالمياً مع التصريحات الامريكية حول السياسة النقديه للاقتصاد الامريكي.

وارتفع سعر الذهب صباح اليوم قبل ان يعاود الاستقرار الآن في التعاملات المسائية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيها للجرام، وهي نفس اسعاره خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لاخر.

أسعار الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 771 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيها)

وثبت سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6168 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27293 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1782 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه