أسعار الذهب اليوم في مصر 22-5-2022.. عيار 21 مستقر عند مستوى منخفض

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ثباتًا الأحد 22-5-2022 بشكل متواصل وملحوظ منتصف تعاملات اليوم المسائية بكل محال الصاغة على مستوى الجمهورية، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميًا، وعدم تغير سعر الأوقية نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف التعاملات للإجازة الأسبوعية.

ومن المقرر أن يستأنف التداول غدًا الاثنين بالبورصة العالمية، بعد هبوط عنيف لسعر الذهب على مدار الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1020 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره الأحد الماضي نحو 1120 جنيهًا غير شامل المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 22-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1165 جنيهًا)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري والذي شهد استقرار خلال التعاملات ليبلغ 1165 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1020 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1020 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (873 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 873 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8160 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8160 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36 الف جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.165 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1845 دولارًا، ومن المرتقب ان يواصل المعدن الاصفر مكاسبه التي حققها عالميا الاسبوع الماضي مع انخفاض عوائد السندات الامريكية.