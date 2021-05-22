أسعار الذهب اليوم في مصر 22-5-2021.. واستقرار عيار 21 منتصف التعاملات

أغلقت بورصة المعادن العالمية تداولاتها الأسبوعية للإجازة الأسبوعية ليستقر معها سعر أوقية الذهب عالميًّا، وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-5-2021 استقرارًا بشكل متواصل خلال منتصف التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

ولم تتغير أسعار الذهب اليوم في مصر على مدار اليوم ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 804 جنيهًا للجرام؛ بشكل متواصل وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-5-2021:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (919 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 استقرارًا لخلال التعاملات الآن ليسجل 919 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (804 جنيهات)

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم استقرار بشكل ملحوظ ليبلغ 804 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا، خاصة بالوجه البحري

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (689 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 استقراره بشكل ملحوظ ليسجل 689 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6400 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28432 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 919 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

فيما سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1881 دولارًا ببداية التعاملات.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.