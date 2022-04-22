أسعار الذهب اليوم في مصر 22-4-2022.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

انخفضت أعيرة المعدن الأصفر، وهبط معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-4-2022 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات الآن، بعد تراجع سعر الدولار والأوقية نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط التذبذب صعودًا وهبوطًا.

وفقَد جرام الذهب اليوم في مصر 5 جنيهات في التعاملات الآن، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1085 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1090 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1236 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1236 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1085 جنيهًا)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط أوقية الذهب ليتراجع نحو 5 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1085 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (928 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا تراجعًا محليًّا ليسجل 928 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8680 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8680 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل 38316 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 1.236 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1940دولارًا، مساء اليوم.