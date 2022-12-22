أسعار الذهب اليوم في مصر 22-12-2022.. وعيار 21 ينتظر نتائج اجتماع «البنك المركزي»

بعد ارتفاعات متتالية شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022 ثباتًا ملحوظًا في تعاملات اليوم بسوق الصاغة، في ظل ترقب الأسواق نتائج اجتماعات البنك المركزى، اليوم، ومستوى سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وحقّق المعدن الأصفر أرباحًا كبيرة، أمس، بلغت 60 جنيهًا للجرام، وسط توقعات بمواصلة الصعود، إذ يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 1770 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2020 جنيهًا)

وسجل جرام الذهب عيار 24 ثباتًا جديدًا بشكل ملحوظ صباحًا عند مستوى 2020 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا ومبيعًا في مصر نظرًا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1770 جنيهًا)

ويترقب سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر نتائج اجتماع البنك المركزى ليبلغ 1770 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1520 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرًا في مصر ليبلغ 1520 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14160 جنيهًا)

فيما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثباتًا ملحوظًا عند نحو 14160 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 62620 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

أيضًا حافظ سعر كيلو الذهب عيار 24 على نفس مستوياته عند 2.020 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهدت التعاملات في البورصة العالمية ارتفاعًا في التعاملات، فقد شهد سعر أوقية الذهب تحركًا طفيفًا اليوم عند 1818 دولارًا للأوقية

وتسود حالة من التخبط في الأسواق العالمية بعد قرار المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.