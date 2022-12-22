أسعار الذهب اليوم في مصر 22-12-2022.. عيار 18 يفقد 30 جنيها مع اجتماع «البنك المركزي»

انخفضت من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022 بالتزامن مع استمرار تذبذب السعر محليا بشكل ملحوظ في سوق الصاغة ، وسط ترقب وانتظار السوق لنتائج اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد مصير سعر الفائدة .

وعكس جميع التوقعات فقد انخفض الجرام منتصف اليوم بعد صعود كبير أمس ليفقد جزءا من أرباحه ، ويتراجع سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة الآن الى نحو 1480 جنيها، مقارنة مع سعره أمس التى سجلت 1510 جنيهات، غير شامل المصنعية التى تتراوح من 80-150 جنيها للجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-12-2022 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 (1980 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، ليسجل 1980 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1730 جنيها)

وفاجأ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليتراجع مع انخفاض أوقية الذهب عالميا ليسجل الجرام 1730 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1480 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 30 جنيها وسجل مستويات 1480 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13840 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 240 جنيها ليسجل نحو 1380 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 61380 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 1.980 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وساهم ارتفاع سعر الدولار أمام العملات عالميا في انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتبلغ نحو 1808 دولارات ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.