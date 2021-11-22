اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 22-11-2021 وعيار 21 يخسر 6 جنيهات

عيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام
عمر سالم 6:31 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 6:31 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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شهدت أسعار الذهب تراجعا حادًا في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021، بشكل كبير خلال منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة، بعد انخفاض عنيف لسعر اوقية الذهب بأكثر من 27 دولارًا للأوقية الواحدة في تداولات البورصة العالمية للمعادن، وسط حالة بيعية كبيرة من المستثمرين للملاذ الآمن وهو الذهب.

وخسرت جميع أعيرة الذهب في مصر 6 جنيهات لكل جرام الآن، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 802 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 808 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-11–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (916 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا تراجعا بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 916 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (802 جنيه)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 6 جنيهات بشكل متواصل بعد هبوط كبير ف الذهب عالميا ليسجل الجرام في التعاملات ليبلغ 802 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (687 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليسجل 687 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6416 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 48 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6416 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28395 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 916 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1816 دولارا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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