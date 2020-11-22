أسعار الذهب اليوم في مصر 22-11-2020 واستقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 22-11-2020، استقرارا بشكل واضح في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر ، وذلك علي خلفيه ثبات سعر اوقية الذهب مع توقف التعاملات اليوم بالبورصة العالمية للمعادن للاجازة الاسبوعية

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، استقرارا ، حيث بلغ سعر الذهب اليوم 816 جنيهًا، وهي نفس الاسعار للجرام امس غير شامل المصنعية. أسعار الذهب

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 22-11-2020

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (931 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم 931 جنيهًا ، علما بأنه الاكثر طلبا ومبيعا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (816 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 816 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 (698 جنيهًا) للجرام

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 698 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب في سوق الصاغة (6528 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6528 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1871 دولارًا.

سعر الذهب في مصر مرشح للصعود بشكل طفيف

وتسود توقعات في سوق الصاغة بعودة أسعار الذهب في مصر للصعود مجددا بشكل طفيف خلال تغاملات غد الاثنين أولى ايام التعاملات في بورصة المعادن العالمية ، وسط تكهنات بتذبذب سعر الدولار او هبوطه مع الازمة السياسية بالولايات المتحدة على خلفيه الانتخابات الامريكيه.

وسجل سعر الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع، خلال تعاملات أمس إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد- 19 الآمال بتعافٍ أسرع للاقتصاد العالمي، رغم استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ، لكن يسود تفاؤل بعودة المعدن الاصفر للصعود.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليًّا.

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًّا، خاصة الولايات المتحدة.