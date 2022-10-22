أسعار الذهب اليوم في مصر 22-10-2022.. وعيار 21 يخسر 8 جنيهات خلال أسبوع

استقرت مساءا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-10-2022 في التعاملات بسوق الصاغه في ظل ثبات اوقية الذهب عالميا نتيجة توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية بعد قفزة سجلها المعدن امس مستفيدا من هبوط الدولار عالميا.

وخسر جرام الذهب على مدار الاسبوع الماضي بنهاية التداولات اليوم حوالي 8 جنيها من قيمته ، فيما يسجل سعر عيار 21حوالى 1114 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع استمرار الطلب على المعدن محليا.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيه)

وعلمت المال ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل استقراره بعد ارتفاعه صباحا ليبلغ 1114 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 955 جنيها)

واستقر ايضا العيار الاقل سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 18 فقد شهد ثباتا ليبلغ 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيه)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8912 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39493 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.274 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت البورصة العالمية تداولاتها على صعود سعر اوقية الذهب باكثر من 35 دولار للاوقية ، وتستقر اليوم عند نحو 1654 دولارًا للاوقية

يذكر أن الأسواق العالمية تشهد تخبط انتظارا لقرار المركزي الامريكي حول سعر الفائدة.