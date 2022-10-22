أسعار الذهب اليوم في مصر 22-10-2022.. وارتفاع عيار 21

قفز سعر أوقية الذهب فى تعاملات البورصة العالمية للمعادن آخر أيام التداولات أمس ليقترب من 1660 دولار بارتفاع قدره حوالي 35 دولارا ، ما ساهم في صعود أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-10-2022 بشكل طفيف صباح اليوم ، وسط ترقب لمستويات العرض والطلب بالسوق.

وارتفع الجرام محليا حوالي 2 جنيه، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية لنحو 1114 جنيها، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1112 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار والتى تتراوح ما بين 50-80 جنيها على الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-10-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1272 جنيها)

جنيهان هما قيمة أرباح جرام الذهب عيار 24 ، الأعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1272 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، صعودها محليا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1114 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (954 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ارتفاع بقيمة جنيهين ليسجل 954 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيها)

ووفقا للزيادة الجديد فقد قفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8912 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا لنحو 1.272 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر أن التعاملات في البورصة العالمية للمعادن تستفيد من هبوط سعر الدولار عالميا لترتفع أوقية الذهب خلال التعاملات اليوم وتبلغ نحو 1660 دولارا ، مقارنة بنحو 1624 دولارا صباح أمس.