أسعار الذهب اليوم في مصر 21-9-2022 .. ارتفاع عيار 21 رغم التراجع عالمياً

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر 21-9-2022 ارتفاعاتها بشكل مستمر على مدار اليوم في تعاملات سوق الصاغة المحلية بكافة المحافظات لليوم الثالث على التوالي مع ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض داخل السوق المحلية.

ووفقاً لشعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، فقد قفز سعر اليوم بواقع 3 جنيهات على الرغم من انخفاض سعر الاوقية عالميا إلا أن السعر محلياً استفاد من تحرك سعر الدولار امام العملة المحلية وتراجع العرض مع صعود الطلب ، حيث قفز سعر الجرام عيار 21 نحو 1127 جنيهاً للجرام.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 21-9-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1288 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 مع ارتفاع الطلب ليسجل نحو 1288 جنيها للجرام بدون مصنعية وهو العيار الأعلى سعرا والأقل مبيعا في مصر ارتفاعا بقيمة 104 جنيهات في تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1127 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 حوالى 3 جنيهات للجرام في التعاملات ليبلغ 1127 جنيها؛ وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (967 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 والذي يسجل ثاني الأعيرة الأكثر مبيعا بالسوق ليبلغ نحو 967 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر شهرة بالوجه البحري والأقل سعرا.

سعر جرام الذهب عيار 14 (753 جنيها)

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 14 نحو 753 جنيهاً للجرام في التعاملات المسائية بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9016 جنيها)

بلغ إجمالي أرباح الجنيه الذهب نحو 32 جنيها ليسجل السعر اليوم في مصر نحو 9016 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 32 جنيها لتسجل 39928 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.288 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1667 دولارا مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الأصفر الانخفاض عالميا.