أسعار الذهب اليوم في مصر 21-7-2022.. والجنيه الذهب يقفز 112 جنيها

صعود كبير سجلته البورصة العالمية للمعادن نهاية تعاملات اليوم بعد انخفاضها صباحا لتعاود الارتفاع بأكثر من 25 دولارا للأوقية الواحدة ، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-7-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب ، ان سعر الذهب قفز مجددا بقيمة 14 جنيها للجرام الواحد ليعوض جزءا من خسائره ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 985 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 971 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1125 جنيها)

واضاف زويل ان سعر جرام الذهب عيار 24 ربح مساء اليوم نحو 14 جنيهات ، ليبلغ 1125 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (985 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزة كبيرة للجرام خلال التعاملات ليبلغ 985 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (844 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 15 جنيها ليسجل 844 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 7880 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 112 جنيها ليسجل نحو 7880 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 34875 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.125 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما قفزت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1715 دولار.

واعلن البنك المركزي الاوروبي اليوم رفع سعر الفائدة على الاقراض والايداع بنسبة 0.5% لاول مرة منذ عام 2011.