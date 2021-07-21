أسعار الذهب اليوم في مصر 21-7-2021.. وعيار 21 يسجل 790 جنيها

عودة مجددة للاستقرار تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-7-2021 بعد هبوطه في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية ، ليشهد ثباتا في اليوم الثالث للتعاملات بالبورصة العالمية للمعادن مع ثبات سعر أوقية الذهب.

وفقد سعر الذهب صباح اليوم جنيهين قبل أن يشهد ثباتا في التعاملات الآن ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 790 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-7-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقرارا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيها)

فيما لم يسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 أي تغير بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 790 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28024 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1804 دولارات.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.