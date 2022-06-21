أسعار الذهب اليوم في مصر 21-6-2022.. وعيار 18 يسجل 862 جنيها



ترقب من جانب المتعاملين في سوق المعادن عالميًّا ومحليًّا لحركة الذهب، بعد ثبات سعر أوقية المعدن الأصفر على مدار 4 أيام متواصلة عالميًّا، يتبعه استقرار في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-6-2022 في منتصف تداولات سوق الصاغة المحلية.

وعلمت المال من أحد تجار الذهب أن هناك حركة من جانب المتعاملين للشراء في ظل انخفاض السعر، مقارنة بسعره مايو الماضي، مع ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر عند نحو 1006 جنيهات للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات الصباح، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة عدم تغير بشكل متواصل لليوم الثالث خلال التعاملات ليبلغ 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيهات)

فيما أكد التاجر أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأعلى مبيعًا وانتشارًا في مصر، فقد بلغ سعره خلال التعاملات المسائية نحو 1006 جنيهات لكل جرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا فقد واصل ثباته الملحوظ، ليستمر عند 862 جنيهًا للجرام فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيهًا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1838 دولارًا للأوقية في ثاني الأيام.