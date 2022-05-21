أسعار الذهب اليوم في مصر 21-5-2022.. وعيار 21 يخسر 105 جنيها خلال أسبوع

عاودت أوقية الذهب ثباتها خلال تعاملات اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية للإجازة، بعدما سجلت قفزة بسعر الذهب نهاية تداولات الأسبوع، واستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-5-2022 خلال تداولات اليوم المسائية بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وخسر سعر جرام الذهب نحو 105 جنيهات على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي، بعدها استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 1020 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1160 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الاعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1160 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1020 جنيه)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته خلال التعاملات ليبلغ 1020 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (870 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8160 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8160 جنيه، ليربح نحو 440 جنيه خلال اسبوع ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35960 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.160 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما سجلت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في اسبوع عند 1845 دولار للاوقية

جدير بالذكر ان شعبة الذهب اوضحت مسبقا أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا ومدي العرض والطلب.