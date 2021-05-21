اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 21-5-2021 وعيار 21 يسجل 805 جنيهات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6440 جنيهًا
عمر سالم 4:13 م, الجمعة, 21 مايو 21 4:13 م, الجمعة, 21 مايو 21

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واصل سعر أوقية الذهب الصعود بشكل مستمر -هو الأكبر منذ خمسة أشهر- في تعاملات بورصة المعادن العالمية الآن، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-5-2021 ، بشكل ملخوظ خلال تعاملات منتصف اليوم المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية .

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر صعود بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلي والبحري نحو 805 جنيهات، مقابل أسعاره أمس في الصاغة والتى سجلت 802 جنيه غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

الذهب
سعر الذهب

 وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-5-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (919 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 صعوده خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 919 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (805 جنيهات)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع بشكل ملحوظ ليسجل 805 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (691 جنيهًا)

فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 691  جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيهًا)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات نحو 6440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28489 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 919 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1887  دولارًا ببداية التعاملات.

سعر الذهب يسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر

ويواصل سعر الذهب الآن ارتفاعاته القوية عالميا ومحليا قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر مع استمرار سعر الفائدة على الدولار وتراجع العوائد على السندات الامريكية ، مما يساهم في زيادة الطلب على المعدن الاصفر، مع صعوبة توقع صعود او هبوط الذهب الفترة المقبلة.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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