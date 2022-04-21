أسعار الذهب اليوم في مصر 21-4-2022.. وارتفاع عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-4-2022 صعودا جديدا في منتصف اليوم بالتعاملات في سوق الصاغة المحلية، بعد تسجيل بورصة المعادن ارتفاعا في سعر الذهب اليوم عالميا ليعاود مستوياته المرتفعه مع هدوء سعر الدولار أمام الجنيه.

ويسود تذبذب كبير داخل السوق المحلية لاسيما مع ارتباط الذهب بسعر الدولار وبالبورصة العالمية ما يساهم في تغير سعر الذهب، ويسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1090 جنيها للجرام، بعد هبوطها صباح اليوم لنحو 1085 بتعاملاتها، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1240 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب عيار 24 الان بالصعود عالميا ليرتفع محليا بشكل ملحوظ، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1090 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مجددا بقيمة 6 جنيهات مثل باقي الأعيره في التعاملات ليبلغ 1090 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليرتفع ويسجل 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8720 جنيه)

56 جنيها قيمة مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليصعد نحو 8720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربحت سعر أوقية الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ نحو 38440 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.240 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1945 دولار مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الاصفر للصعود عالميا