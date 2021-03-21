أسعار الذهب اليوم في مصر 21-3-2021 واستقرار عيار 21 نهاية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم، ثباتًا عالميًّا على خلفيه توقف تعاملات بورصة المعادن العالمية بلندن، خلال الإجازة الأسبوعية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-3-2021، في نهاية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية.

ولم يتغير سعر الذهب في مصر عن السبت، ليسجل اليوم سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 767 جنيهًا للجرام الواحد، وهي نفس الأسعار صباحًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتًا خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا أنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته الأعلى

سعر جرام الذهب عيار 21 (767 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ ليسجل 767 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (657 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 657 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6136 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6136 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27133 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1744 دولارًا.

الوقت الحالى الأنسب للشراء

وقال مسئول في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الوقت الحالى هو الانسب للشراء نتيجة انخفاض سعر الذهب لمستويات متدنية، في الوقت الذي مازالت المبيعات تسجل مستويات متراجعة، رغم أن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء المعدِن الأصفر مع تسجيل سعر الذهب مستويات متدنية.