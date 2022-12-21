أسعار الذهب اليوم في مصر 21-12-2022.. وعيار 24 يسجل 2020 جنيها للجرام

بالتزامن مع الهبوط عالميًّا بشكل طفيف في تعاملات البورصة الدولية للمعادن، صعدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم المسائية؛ نتيجة تذبذب العرض والطلب على المعدن الأصفر محليًّا على مدار الأسبوع.

وأظهرت منصة آي صاغة للذهب أن هناك ارتفاعًا للمعدن الأصفر بحوالي 30 جنيهًا مساء، ليسجل سعر جرام عيار 24 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 2020 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحًا البالغ 1990 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدَّد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب العالمي يسجل خسائر طفيفه

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2020 جنيهًا)

وكشفت المنصة أن سعر الجرام عيار 24 بلغت أرباحه حوالي 30 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا بمصر ليسجل خلال التعاملات نحو 2020 حنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1770 جنيهًا)

فيما بلغت أرباح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 60 جنيهًا على مدار اليوم لأنه العيار الأكثر شيوعًا في مصر، ليبلغ 1770 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1520 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 1520 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14160 جنيهًا)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم قفزاته ليبلغ نحو 14160 جنيهًا، ليربح 80 جنيهًا للجنيه الواحد، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 62620 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.020 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويسود التعاملات في البورصة عدم استقرار، فيما انخفض سعر المعدن الأصفر عالميًّا حوالى 6 دولارات، ليبلغ خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولارًا.