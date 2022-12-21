أسعار الذهب اليوم في مصر 21-12-2022.. وعيار 21 يقفز 30 جنيها

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 اشتعالها لليوم الثاني على التوالي بعد قفزات بقيمة 30 جنيها صباح اليوم في تداولاات سوق الصاغة، على خلفية صعود الطلب على المعدن الأصفر محليا إضافة إلى قفزة في سعر الأوقية بتعاملات بورصة المعادن الدولية.

وكشفت منصة آي صاغة لبيع الذهب والمجوهرات، أن سعر الجرام ارتفاع بعد صعود الأوقية بأكثر من 30 دولارا مساء أمس، لتسجل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، نحو 1740 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس نحو 1710 جنيهات، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1990 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة ليربح نحو 30 جنيهات، وهو الأعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1990 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1740 جنيها)

وافتتحت التعاملات على صعود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ 1740 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1500 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تسجيل قفزات جديدة محليا ليسجل 1500 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13920 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 320 جنيها ليبلغ نحو 3920 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما صعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 61690 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.990 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم في ثالث ايام تداولاتها الاسبوعية نحو 1814 دولار.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من صعوده عالميا بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحليه والعرض والطلب محليا.