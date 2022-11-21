أسعار الذهب اليوم في مصر 21-11-2022 .. وعيار 21 يسجل 1300 جنيه بدون مصنعية

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، عن اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 21-11-2022 في التعاملات المسائية بقيمة 6 جنيهات، ليبلغ حوالي 1300 جنيها للجرام لسعر عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-100 جنيه للجرام الواحد.

وعلمت المال من الشعبة ، أن ارتفاع الدولار هو السبب الرئيسي في اشتعال المعدن الأصفر محلياً رفم هبوط أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية، فيما يسجل الجنيه الذهب حوالي 10400 جنيها، ويزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21، وينصح بالاستثمار في الجنيه الذهب لأنه لا يكون عليه أى مصنعية على العكس من المشغولات مثل عيار 18 وعيار 21.

سعر الذهب

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 21-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1485 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرا في مصر بلغ حوالي 1485 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1300 جنيها)

واشتعل العيار الأكثر مبيعا في ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليا في التعاملات نحو 1300 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1114 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ارتفاع جديد ليبلغ 1114 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10400 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قفزات عند أعلي مستوي في تاريخه ليبلغ نحو 10400 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 46035 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.485 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ نحو 1741 دولارا.

ويتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بعدد من العوامل ابرزها سعر الدولار امام الجنيه ، والعرض والطلب بالسوق المحلي ، وسعر اوقية الذهب بالبورصة العالمية .