أسعار الذهب اليوم في مصر 21-11-2022.. عيار 21 يقفز مجددا

انخفضت اوقية الذهب في بداية تداولات البورصة العالمية للمعادن الاسبوعية ، وعلى العكس منها قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 21-11-2022 ويواصل ارتفاعاته القوية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات بعد صعوده بقيمة 7 جنيهات

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، ان ارتفاع سعر الدولار ساهم في صعود الذهب بالسوق المحلية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1294 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 1287 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 21-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1480 جنيها)

7 جنيهات هي قيمة ارباح سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1480 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1294 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع بعد هبوطه بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1294 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1110 جنيهًا)

وصعد ايضا بالتداولات الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ 1110 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10352 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 56 جنيها ليسجل نحو 10352 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 45756 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.476 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على هبوط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1741 دولار.