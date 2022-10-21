أسعار الذهب اليوم في مصر 21-10-2022.. وارتفاع عيار 21



اعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة صعود سعر الذهب في التعاملات مع ارتفاعه في البورصة العالمية للمعادن ، لتعاود أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-10-2022 نفس ارتفاعاتها مجددا بشكل طفيف في التعاملات المسائية، مع توقعات بمواصلة الصعود.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، إن الجرام في تعاملات سوق الصاغة ارتفع بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1112 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا البالغ 1110 جنيهات، غير متضمن المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

عاود سعر الذهب عيار 24 الارتفاع مساء، وهو أعلى سعر في مصر خلال التعاملات ليسجل نحو 1270 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1112 جنيها)

وعزز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مكاسبه الصباحية خلال التداولات ، ليبلغ 1112 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (953 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، من صعود الأوقية عالميا ليرتفع ويبلغ 953 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8996 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 8996 جنيه، ليصعد 80 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما ربحت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع المعدن الأصفر عالميا نحو 20 دولار ا، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل الأوقية نحو 1652 دولارا.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل ابرزها سعر الأوقية عالميا وعوامل العرض والطلب بالإضافة إلى سعر الدولار امام الجنيه محليا.