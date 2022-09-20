أسعار الذهب اليوم في مصر 20-9-2022.. واستقرار عيار 21

عاود سعر الذهب اليوم ثباته عالميا مع عدم تغير سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية بعد انخفاضها صباحا ، لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-9-2022 استقرارها المتواصل على مدار اليوم في سوق الصاغه المحلية مع ترقب لاجتماع الفيدرالي الامريكي.

وربح سعر المعدن الأصفر 4 جنيهات صباحا ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1120 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره اليوم ، غير شامله المصنعية أو سعر ضريبة القيمة المضافة على كل جرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1277 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1277 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيه)

واضافت الشعبة تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتا ملحوظا في التعاملات ، وببلغ 1120 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة مساء اليوم ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيها)

فيما اوضحت الشعبة ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39587 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.277 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1665 دولارًا للاوقية