أسعار الذهب اليوم في مصر 20-8-2022.. وعيار 21 يربح 18 جنيها خلال أسبوع

استقرار جديد يضرب سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن، في ظل عدم تغير الأسعار، لتحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-8-2022 في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية، قبل أن يغلق السوق تعاملاته للإجازة الأسبوعية اليوم وغدًا.

وحقق المعدِن الأصفر مكاسب على مدار الأسبوع ليغلق عند أرباح قدرها 18 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1078 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية، والتي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-8-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1232 جنيهًا)

وقال نادي نجيب، أحد تجار الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة، استقر بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1232 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1078 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتًا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1078 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يسجل أية تغيرات ليبلغ 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8624 جنيهًا)

واستقرَّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 8624 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38192 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.232 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا، خلال التعاملات اليوم، نحو 1747 دولارًا.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه، وثانيًا سعر الدولار الأمريكي عالميًّا وسعر أوقية الذهب في بورصة المعادن.