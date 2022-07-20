أسعار الذهب اليوم في مصر 20-7-2022.. واستقرار عيار 21

استقرار جديد ومستمر على مدار اليوم سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-7-2022 في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية اليوم، على خلفية ثبات سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية للمعادن ترقبًا لاجتماع الفيدرالى الأمريكي لإقرار موقفها من سعر الفائدة.

وعلى الصعيد المحلي فقد انخفض الطلب على المعدن الأصفر، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 980 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال صباح اليوم، غير شاملة المصنعية والتى تتضمن وضع ضريبة القيمة المضافة.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1120 جنيهًا)

استقرار ملحوظ سجله سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليبلغ 1120 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (980 جنيهًا)

وعلمت المال أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لم يتغير سعره عن باقي الأعيرة في التعاملات، ويبلغ 980 جنيهًا للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (840 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة على مدار اليوم ليبلغ 840 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7840 جنيهًا)

فيما أوضحت أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 7840 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34720 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.120 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل ثبات التعاملات اليوم نحو 1712 دولارًا للاوقية مع استمرار الطلب على المعدن في مستوياته عالميًّا ترقبًا للأحداث العالمية.

