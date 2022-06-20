أسعار الذهب اليوم في مصر 20-6-2022.. وعيار 21 يواصل الثبات



ثبات مستمر لليوم الثاني في سعر الذهب اليوم عالميًّا ومحليًّا أول أيام التداول في البورصة العالمية للمعادن، تسبَّب في عدم تحرك أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-6-2022 خلال منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة داخل محافظات الجمهورية.

ووفقًا للتداولات اليومية الآن، لم يتغير جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي ليسجل نحو 1006 جنيهات للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات أمس وصباح اليوم، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 70 و120 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1152 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة، ثباتًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1152 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيهات)

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد شهد استقرارًا متواصلًا في التعاملات ليبلغ 1006 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أية تغيرات ليبلغ 862 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيهًا)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر وسجل نحو 8048 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.152 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم بنحو 1838 دولارًا للأوقية.

وما زالت أسعار المعادن تسجل تذبذبًا على مدار التعاملات اليومية مع عدم توقع مستقبلها القريب نتيجة رفع سعر الفائدة الأمريكية، بالإضافة لاستمرار الصراع الروسي الأوكراني.