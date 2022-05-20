أسعار الذهب اليوم في مصر 20-5-2022.. 45 جنيهًا تراجعًا في عيار 21

انهيار ملحوظ شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-5-2022 بشكل كبير نهاية التداولات بمحال الصاغة، بالتزامن مع حالة بيع ملحوظة من جانب حائزي المعدن الأصفر محليًا، بالرغم من صعود سعر الذهب اليوم عالميًا نتيجة هبوط سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

45 جنيهًا قيمة خسائر المعدن الأصفر بالسوق المحلية مساء اليوم، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا لأن نحو 1010 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التى سجلت 1055 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية، وسط ركود في حالة الشراء.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر انخفاض بعد ان سجل تراجعا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1010 جنيهات)

اما عن العيار الاكثر مبيعا فقد سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 خسائر بقيمة 45 جنيهًا على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1010 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (865 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا هبوطًا محليًا ليسجل 865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الان نحو 360 جنيها، ويسجل نحو 8080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وصعد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات على مدار اليوم بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 1844 دولارا.