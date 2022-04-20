أسعار الذهب اليوم في مصر 20-4-2022.. وعيار 21 يسجل أعلى سعر في التاريخ

صدمة كبيرة في سوق الذهب بعد أشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر 20-4-2022 بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري مع ذهول المتعاملين في سوق الصاغه ، ووصف البعض الزيادات الأخيرة بأنه خراب بيوت ، وأنه سيكون هناك حركة ركود عنيفة في الاقبال على المعدن الاصفر داخل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وقفز سعر المعدن الأصفر مجددا بقيمة 20 جنيها للجرام ليسجل أكبر سعر في تاريخ مصر ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي صعود الآن نحو 1110 جنيه للجرام، بعد تسجيله منتصف اليوم في تعاملاته نحو 1090 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر 20-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 18 جنيهات ، وهو الاعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1270 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1110 جنيه)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1110 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

فبما أرتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8880 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8880 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1960 دولار.

وبلغ اجمالي مكاسب أسعار الذهب اليوم نحو 65 جنيها بعد ارتفاع سعر الدولار على مدار اليوم ، وتوقع البعض استمراره في الصعود لحين استقرار الاوضاع وحال تحرك سعر الاوقية عالميا.