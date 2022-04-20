أسعار الذهب اليوم في مصر 20-4-2022.. واشتعال عيار 21 ليربح 45 جنيها

قفزة تاريخيه في سعر الذهب اليوم مع تحرك سعر الدولار امام الجنية وارتفاع الاوقية في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم ، ليشتعل معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 20-4-2022 بشكل كبير في منتصف تعاملات اليوم ، مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية.

وربح سعر المعدن الاصفر محليا نحو 45 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1090 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباحا التى سجلت 1045 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 20-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1250 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا الان بقيمة نحو 45 جنيها ، خلال التعاملات الآن ليبلغ 1250 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1090 جنيه)

واوضح ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد ارتفاع سعر الذهب عالميا ، ليربح مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 1090 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (935 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 935 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8720 جنيه)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعوده ليبلغ نحو 8720 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38750 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي .1.250 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1952 دولار .