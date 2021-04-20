أسعار الذهب اليوم في مصر 20-4-2021 وتراجع عيار 21 جنيها

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021 تراجعها بشكل طفيف في التعاملات المسائية بعد انخفاضها أمس واستقرارها صباح اليوم في التعاملات بسوق الصاغة في السوق المحلية ، متأثرة بهبوط في سعر الذهب اليوم عالميا على خلفية تراجع أوقية الذهب ببورصة المعادن بنحو 4 دولارات.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعاً بقيمة جنيه بعد انخفاضه صباح اليوم جنيهين ، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا ورواجا في السوق المصرية نحو 772 جنيهاً للجرام ، مقابل 773 جنيها للجرام صباح اليوم غير شامل المصنعية .سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (772 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 شكل ملحوظ ليسجل 772 جنيهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (663 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6174 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6174 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27343 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 882 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1770 دولارًا في التعاملات.

سعر الذهب يهبط بعد بلوغه أعلي مستوي في شهرين

وتراجع سعر الذهب في مصر الآن بشكل طفيف عن أعلي مستوي سجله في شهرين وهو 776 جنيهاً للجرام خلال تعاملات أمس ، وسط توقعات من بعض أصحاب محال الذهب بمعاودة المعدن الأصفر الارتفاع مجدداً على خلفية هبوط سعر الدولار الأمريكي ، مما يساهم في قيام المستثمرين بالتحول للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.