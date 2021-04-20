اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 20-4-2021 وتراجع عيار 21 جنيها

عيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام
عمر سالم 4:10 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 4:10 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021 تراجعها بشكل طفيف في التعاملات المسائية بعد انخفاضها أمس واستقرارها صباح اليوم في التعاملات بسوق الصاغة في السوق المحلية ، متأثرة بهبوط في سعر الذهب اليوم عالميا على خلفية تراجع أوقية الذهب ببورصة المعادن بنحو 4 دولارات.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعاً  بقيمة جنيه بعد انخفاضه صباح اليوم جنيهين ، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا ورواجا في السوق المصرية نحو 772 جنيهاً للجرام ، مقابل 773 جنيها للجرام صباح اليوم غير شامل المصنعية

.سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 18-4-2021.. ثبات عيار 21 نهاية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 21 (772 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 شكل ملحوظ ليسجل 772 جنيهًا ،  وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (663 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6174 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6174 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

اقرأ أيضا  وزير التنمية المحلية يبحث مع سفير الهند الجديد بالقاهرة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27343 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 882 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1770  دولارًا في التعاملات.

سعر الذهب يهبط بعد بلوغه أعلي مستوي في شهرين

وتراجع سعر الذهب في مصر الآن بشكل طفيف عن أعلي مستوي سجله في شهرين وهو 776 جنيهاً للجرام خلال تعاملات أمس ، وسط توقعات من بعض أصحاب محال الذهب بمعاودة المعدن الأصفر الارتفاع مجدداً على خلفية هبوط سعر الدولار الأمريكي ، مما يساهم في قيام المستثمرين بالتحول للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

اقرأ أيضا  انخفاض البصل.. أسعار الخضروات اليوم الأحد 6 رمضان الموافق 18-4-2021

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

وزارة الصحة تتسلم 500 ألف لقاح «سينوفارم» من الصين الشهر الجاري

المرسي عزت 3:32 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

«صناعة الجلود» تتعاون مع «الحاسبات والمعلومات» لتنفيذ مشروع المصنع المفتوح

عمر سالم 2:20 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

«القابضة للصوامع»: استلام 50 ألف طن قمح محلي من المزارعين

محمد مجدي 2:18 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

«تموين الإسكندرية»: نستعد لموسم توريد الأقماح المحلية بتشكيل 6 لجان

معتز محمود 2:10 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

الحكومة ترد على أنباء وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان

صفية حمدي 12:14 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

سعر الذهب يتراجع عالميا وسط توقعات بارتفاع عائد السندات الأمريكية

أحمد فراج 11:34 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21