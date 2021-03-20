أسعار الذهب اليوم في مصر 20-3-2021 واستقرار عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم، ثباتًا عالميًّا على خلفيه توقف تعاملات بورصة المعادن العالمية بلندن اليوم للاجازة الاسبوعية ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-3-2021، بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية.

ويتذبذب سعر أوقية الذهب على مدار تعاملات الاسبوع مع عدم تغير جميع الأعيرة محليًّا، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 767 جنيهًا للجرام الواحد، وهي نفس الأسعار صباحًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. الذهب

وترصد المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتًا خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هيى الاعلى

سعر جرام الذهب عيار 21 (767 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ ليسجل 767 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (657 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 657 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6136 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6136 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27133 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1744 دولارًا.

عدم تحرك المبيعات برغم هبوط سعر الذهب

وقال مسئول في شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن مبيعات الذهب ما زالت تسجل مستويات متراجعة، رغم أن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء المعدِن الأصفر مع تسجيل سعر الذهب مستويات متدنية.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.