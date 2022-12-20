أسعار الذهب اليوم في مصر 20-12-2022.. وعيار 18 يتجاوز 1550 جنيها بالمصنعية

اشتعلت منذ قليل في سوق الصاغة بمختلف المحافظات أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية ، فيما يستقر سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية بعد ارتفاعه الطفيف صباح اليوم ، وسط توقعات بصعود المعدن الأصفر عالمياً بالتزامن مع استمرار ارتفاع التضخم.

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب ، أن سعر الذهب ارتفع منذ قليل بنحو 10 جنيهات للجرام في سوق الصاغة ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1440 جنيهاً في التداولات الصباحية اليوم بدلاً من 1330 جنيهاً مساء أمس بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيها ، ويتجاوز السعر 1550 جنيهاً بالمصنعية.

اسعار الذهب

وتقوم جريدة المال صباح اليوم بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 18 (1440 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 صعوده الملحوظ ليبلغ الجرام 1430 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1675 جنيها)

واستمر مساء جرام الذهب اليوم عيار 21 في ارتفاعاته الملحوظه ليبلغ نحو 1675 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1910 جنيهات)

كما ارتفع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يسجل الأعلى قيمة في مصر ليقفز نحو 25 جنيهاً صباحاَ ليبلغ حوالي 1910 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13400 جنيه)

فيما بلغت مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح اليوم نحو 200 جنيه ليصل إلي مستوي 13400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاعا مساء اليوم ليسجل نحو 59210 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.910 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود أوقية الذهب عالمياً، بالإضافة إلى قفزة سعر الدولار أمام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.