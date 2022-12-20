أسعار الذهب اليوم في مصر 20-12-2022.. وارتفاع عيار 21 بقوة

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-12-2022 في مصر، مع استمرار موجة التذبذب في مستويات المعدن الاصفر محلياً في سوق الصاغة على مستوي الجمهورية ، فيما يستقر سعر اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية للليوم الثاني على التوالي.

وقالت منصة آي صاغة لبيع الذهب أن سعر الجرام حقق صباح اليوم ارباحاً بقيمة 25 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1675 جنيهاً للجرام في التداولات الصباحية اليوم بدلاً من 1650 جنيهاً مساء أمس بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه .

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة المال صباح اليوم بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1910 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعاً ليسجل الأعلى قيمة في مصر بعد قفزة بنحو 25 جنيهاً صباحاَ ليبلغ حوالي 1910 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1675 جنيها)

كما قفز صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد هبوط حاد أمس ليبلغ نحو 1675 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1430 جنيهًا)

وأضافت المنصة أنه خلال تعاملات اليوم الصباحية ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الجرام 1430 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13400 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 200 جنيها ليصل إلي مستوي 13400 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت في التداولات بسوق الصاغة سعر أوقية الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 59210 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.910 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالاضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.