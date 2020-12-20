أسعار الذهب اليوم في مصر 20-12-2020 واستقرار عيار 21

أغلقت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها اليوم للإجازة الأسبوعية ، ليستقر سعر أوقية الذهب ويستقر معه أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20-12-2020 في بداية تعاملات اليوم الصباحية بعد ارتفاعات قوية في السوق المحلية الخاصة فى الصاغة.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنحو 40 جنيها للجرام ليستقر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق اليوم نحو 822 جنيهًا، وهو نفس سعر التداولات أمس التى سجلتها ، علما بأن تلك الاسعار لا تشمل المصنعية. سعر الذهب

وتنشر “المال” في التقرير الآتى أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (940 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات عند 940 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (822 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا عند 822 جنيهًا للجرام وهو الأكثر مبيعًا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (705 جنيهات)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباثا عند 705 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر

الجنيه الذهب اليوم (6584 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6584 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارا

واستقرت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1881 دولارًا.

الصاغة: توقعات بصعود سعر الذهب مع تراجع الاقبال

ومن المتوقع ان يعاود سعر الذهب في مصر خاصة مع إعلان عدد من الدول الاغلاق مع اقتراب العام الجديد مع انتشار فيروس كورونا مما يساهم في جذب رؤؤس الأموال للاستثمار في المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن وقت المخاطر.

ويتاثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية كما ان تراجع سعر الدولار عالميا يجذب الاستثمار ايضا في الذهب ، وحال ارتفاعه محليا امام الجنيه فانه يساهم في صعود الذهب لانه يتم حساب ثمن اوقية الذهب بالدولار.

وكان نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، لـ”المال” قد أكد إن الوقت الحالى هو الافضل للاستثمار في الذهب نتيجة تراجع واستقرار اسعاره ، وسط توقعات بصعود الذهب عالميا مع بدايه العام الجديد.

جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع والذي يعدّ ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات ويشكل جزءا من الاحتياطى الاجنبي للدول.